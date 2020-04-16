Голова ДБР про витоки інформації: головна проблема Києва, що "тече" 

Виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів, звідки ексзаступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов дізнається про стан справ Держбюро.

Джерело: Олександр Соколов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Соколова: "Це болюче питання для мене як для правоохоронця. З чим ми зіткнулися, коли сюди потрапили: досить багато людей, скажімо так, "заохочувались" різними групами впливу, не знаю, фінансово чи ні. Це робили для інформування в тому числі про ситуацію, яка тут, всередині ДБР. І особливо талановиті могли доповідати і тим, і тим – одразу кільком сторонам.

Тому медійно і почалось, що ми погані, бо ми деяких кадрів відсунули. Плюс, справи заходять в суди, а там же ще прокурори... І ці люди працюють роками, це люди з певною "кредитною історією", з певними знайомствами, якими і користуються. Головна проблема якраз Києва, що "тече" (відбуваються витоки інформації – УП)".

Деталі: Олександр Соколов зазначив, що різні групи впливу тримали на зарплаті співробітників Держбюро розслідувань.

Пряма мова: "Зараз ці співробітники небезпідставно "не перейшли" в нову структуру і будуть з нами судитися. Це така внутрішня кухня, тому що багато людей працює на результат і з ідеєю. Їм досить важко в такій системі. Бо коли "течуть" навіть технічні ходи по прийнятих рішеннях у справі, то про яку перспективу можна казати? Всі вже все знають, всі докази знищені, особа чекає, 15 адвокатів...

Але це ж нікого не хвилює, це наші проблеми внутрішні. Ми їх вирішимо. Однак потрібен час".