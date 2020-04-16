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Глава ГБР об утечке информации: главная проблема Киева, что "течет"

Четверг, 16 апреля 2020, 07:56
Глава ГБР об утечке информации: главная проблема Киева, что течет

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал, откуда ексзаступник главы АП времен Януковича Андрей Портнов узнает о состоянии дел ГБР.

Источник: Александр Соколов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Соколова: "Это больной вопрос для меня как для милиционера. С чем мы столкнулись, когда сюда попали: довольно много людей, скажем так, "поощрялись" различными группами влияния, не знаю, финансово или нет. Это делали для информирования в том числе о ситуации, которая здесь, внутри ГБР. И особенно талантливые могли докладывать и тем, и тем - сразу нескольким сторонам.

Поэтому медийно и началось, что мы плохие, потому что мы некоторых кадров отодвинули. Плюс, дела заходят в суды, а там же еще прокуроры ... И эти люди работают годами, это люди с определенной "кредитной историей", с определенными знакомствами, которыми и пользуются. Главная проблема как раз Киева, "течет" (происходят утечки информации - УП)".

Детали: Александр Соколов отметил, что разные группы влияния держали на зарплате сотрудников Госбюро расследований.

Прямая речь: "Сейчас эти сотрудники основания" не перешли "в новую структуру и будут с нами судиться. Это такая внутренняя кухня, потому что многие люди работает на результат и с идеей. Им достаточно трудно в такой системе. Потому что когда "текут" даже технические ходы по принятым решениям по делу, то о какой перспективе можно говорить? Все уже все знают, все доказательства уничтожены, лицо ждет, 15 адвокатов ...

Но это же никого не волнует, это наши проблемы внутренние. Мы их решим. Однако нужно время".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРПортнов
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