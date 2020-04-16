Трамп оприлюднить принципи відкриття економіки в четвер: США пройшли пік коронавірусу
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна подолала пік зараження коронавірусом, і додав, що представить "нові принципи" для відновлення економіки на пресконференції 16 квітня.
Джерело: Reuters з посиланням на пресконференцію Трампа 15 квітня
Пряма мова: "Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків.
Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже добре працює, можу додати".
Деталі: Кількість загиблих від коронавірусу у США є найвищою в світі. 15 квітня кількість жертв перевищила 30 тисяч після подвоєння за тиждень.
Відзначається, що криза, викликана коронавірусом, підірвала економіку США, затьмаривши зусилля Трампа щодо переобрання в листопаді.
Президент США наполягав на тому, щоб знову відкрити бізнес і скасувати накази, щоб американці залишалися вдома для боротьби з поширенням хвороби.
Під час карантину мільйони американців втратили роботу, а тисячі підприємств були змушені закритися.
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Передісторія:
- Увечері 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.
- Водночас, самого Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.