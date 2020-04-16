Трамп оприлюднить принципи відкриття економіки в четвер: США пройшли пік коронавірусу

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Четвер, 16 квітня 2020, 09:22

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна подолала пік зараження коронавірусом, і додав, що представить "нові принципи" для відновлення економіки на пресконференції 16 квітня.

Джерело: Reuters з посиланням на пресконференцію Трампа 15 квітня

Пряма мова: "Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків.

Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже добре працює, можу додати".

Деталі: Кількість загиблих від коронавірусу у США є найвищою в світі. 15 квітня кількість жертв перевищила 30 тисяч після подвоєння за тиждень.

Відзначається, що криза, викликана коронавірусом, підірвала економіку США, затьмаривши зусилля Трампа щодо переобрання в листопаді.

Президент США наполягав на тому, щоб знову відкрити бізнес і скасувати накази, щоб американці залишалися вдома для боротьби з поширенням хвороби.

Під час карантину мільйони американців втратили роботу, а тисячі підприємств були змушені закритися.

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Передісторія:

  • Увечері 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.
  • Водночас, самого Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.

Теми: Трамп США коронавірус економіка


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