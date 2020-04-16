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Трамп обнародует принципы открытия экономики в четверг: США прошли пик коронавируса

Четверг, 16 апреля 2020, 09:22
Трамп обнародует принципы открытия экономики в четверг: США прошли пик коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна преодолела пик заражения коронавирусом, и добавил, что представит "новые принципы" для возобновления экономики на пресс-конференции 16 апреля.

Источник: Reuters со ссылкой на прес-конференцию Трампа 15 апреля

Прямая речь: "Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев.

Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает, могу добавить". 

Детали: Число погибших от коронавируса в США самое высокое в мире. 15 апреля количество жертв превысило 30 тысяч после удвоения за неделю.

Отмечается, что кризис, вызванный коронавирусом, подорвал экономику США, затмив усилия Трампа по переизбранию в ноябре.

Президент США настаивал на том, чтобы вновь открыть бизнес и отменить приказы, чтобы американцы оставались дома для борьбы с распространением болезни.

Во время карантина миллионы американцев потеряли работу, а тысячи предприятий были вынуждены закрыться.

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Предыстория:

  • Вечером 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свою главною обязанность" во время реагирования на пандемию коронавируса.
  • В то же время, самого Дональда Трампа также критиковали за недостаточную реакцию в начале эпидемии. В частности, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоронавирусэкономика
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