У США новий максимум померлих від COVID-19 за добу – більше 2500 осіб

За минулу добу від коронавірусу у США померли більше 2500 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За останні 24 години кількість загиблих від Covid-19 у США зросла на 2569 осіб – найбільше з початку пандемії. Такою була різниця між даними даними Університету Джона Хопкінса на 20:30 за місцевим часом та цією ж годиною напередодні.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 28 326 осіб.

Показники попередньої доби також встановили новий максимум – більше 2 тисяч осіб. На час публікації "Європейської правди", різниця з показниками попередньої доби складала 2392 загиблих.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у США перевищила 637 тисяч.

Тест на коронавірус в країні здали більше 3,2 мільйонів осіб.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

Самого Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.