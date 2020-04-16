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В США новый максимум умерших от COVID-19 за сутки - более 2500 человек

Четверг, 16 апреля 2020, 10:11

За прошедшие сутки от коронавируса в США умерли более 2500 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

За последние 24 часа количество погибших от Covid-19 в США выросло на 2569 человек. Такой была разница между данными данным Университета Джона Хопкинса в 20:30 по местному времени и этой же часом накануне. Это самое большое количество умерших за сутки с начала епидемии.

Общее количество погибших от коронавируса в США достигло 28 326 человек.

Показатели предыдущих суток также установили новый максимум - более 2 тысяч человек. На момент публикации "Европейской правды", разница с показателями предыдущих суток составляла 2392 погибших.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США превысило 637 тысяч.

Тест на коронавирус в стране сдали более 3,2 миллионов человек.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свою главною обязанность" во время реагирования на пандемию коронавируса.

В то же время, самого Дональда Трампа также критиковали за недостаточную реакцию в начале эпидемии. В частности, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.

Темы: коронавирусСША
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