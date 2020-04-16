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Швейцарія почне виходити з карантину у три етапи з 27 квітня

Четвер, 16 квітня 2020, 10:19

Швейцарський уряд у четвер оголосить про послаблення карантинних заходів, які були запроваджені через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Ален Берсет окреслить триетапний план поступового відкриття підприємств і шкіл, які були закриті на місяць.

Відповідно до плану, компаніям, які надають особисті послуги, такі як перукарі та фізіотерапевти, дозволять відновити роботу з 27 квітня. Кількість клієнтів у приміщеннях буде обмежена.

Після цього триватиме моніторинг ситуації і якщо вона буде стабільною, 11 травня відкриються школи.

Бари та ресторан залишатимуться закритими щонайменше до 8 червня. Наразі не було розроблено планів, коли зможуть відновитися масові заходи, такі як концерти або футбольні матчі.

Також повідомляється, що уряд прагне не допустити, щоб регіональні органи країни діяли окремо і самостійно скасовували обмеження.

На сьогодні спалах COVID-19 забрав 1234 життів у Швейцарії, інфікувалися загалом 26 267 осіб, хоча кількість позитивних тестів в останні дні сповільнилася.

Нагадаємо, у Німеччині погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

Теми: коронавірусШвейцарія
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