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Швейцария начнет выходить из карантина в три этапа с 27 апреля

Четверг, 16 апреля 2020, 10:19

Швейцарское правительство в четверг объявит об ослаблении карантинных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Ален Берсет определит трехэтапный план постепенного открытия предприятий и школ, которые были закрыты на месяц.

Согласно плану, компаниям, которые предоставляют личные услуги, такие как парикмахеры и физиотерапевты, позволят возобновить работу с 27 апреля. Количество клиентов в помещениях будет ограничено.

После этого будет продолжаться мониторинг ситуации, и если она будет стабильной, 11 мая откроются школы.

Бары и ресторан будут оставаться закрытыми как минимум до 8 июня. Пока не было разработано планов, когда смогут восстановиться массовые мероприятия, такие как концерты или футбольные матчи.

Также сообщается, что правительство стремится не допустить, чтобы региональные органы страны действовали отдельно и самостоятельно отменяли ограничения.

На сегодня вспышка COVID-19 унесла 1234 жизней в Швейцарии, всего заразившихся - 26 267 человек, хотя темп роста количества положительных тестов в последние дни замедлился.

Напомним, в Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

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Темы: коронавирусШвейцария
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