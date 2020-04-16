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На борту авіаносця-флагмана ВМС Франції на коронавірус захворіли 668 моряків

Четвер, 16 квітня 2020, 10:24

На французькому авіаносці "Шарль де Голль" 668 моряків здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Міністерство оборони Франції заявило, що перевірку пройшли 1767 моряків, майже всі з "Шарля де Голля", і результати показали, що принаймні 668 заразилися коронавірусом. Ще третина результатів поки невідома.

"Тридцять одна людина на сьогодні знаходиться в лікарні. Проводяться додаткові тести", - йдеться у повідомленні.

Авіаносець, який нещодавно брав участь у навчаннях з північноєвропейськими флотами в Балтійському морі, повернувся додому в Тулон на два тижні раніше, ніж очікувалося, після того, як близько 40 членів екіпажу мали симптоми коронавірусу.

Хворих членів екіпажу помістили під суворий медичний нагляд на борту. Екіпаж "Шарля де Голля" та фрегату "Chevalier Paul" зараз перебувають на карантині на військово-морській базі.

Нагадаємо, у Франції вчора вперше знизилася кількість госпіталізованих пацієнтів – на 513 осіб, порівняно з показниками вівторка.

Також 7-й день поспіль зменшується кількість пацієнтів у відділах інтенсивної терапії, за минулу добу – ще на 273 особи. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранція
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