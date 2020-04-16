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На борту авианосца-флагмана ВМС Франции коронавирусом заболели 668 моряков

Четверг, 16 апреля 2020, 10:24

На французском авианосце "Шарль де Голль" 668 моряков сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министерство обороны Франции заявило, что проверку прошли 1767 моряков, почти все с "Шарля де Голля", и результаты показали, что по крайней мере 668 заразились коронавирусом. Еще треть результатов пока неизвестна.

"Тридцать один человек сегодня находится в больнице. Проводятся дополнительные тесты", - говорится в сообщении.

Авианосец, который недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море, вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как около 40 членов экипажа имели симптомы коронавируса.

Больных членов экипажа поместили под строгий медицинский контроль на борту. Экипажи "Шарля де Голля" и фрегата "Chevalier Paul" сейчас находятся на карантине на военно-морской базе.

Напомним, во Франции вчера впервые снизилось количество госпитализированных пациентов - на 513 человек по сравнению с показателями вторника.

Также седьмой день подряд уменьшается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, за прошедшие сутки - еще на 273 человека.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

Темы: коронавирусФранция
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