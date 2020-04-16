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Торік суди закрили 25% корупційних справ

Четвер, 16 квітня 2020, 10:36
Торік суди закрили 25% корупційних справ

В 2019 році до судів надійшло 3 949 проваджень у кримінальних справах про вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів, 25% з цих проваджень суди закрили.

Джерело: проект доповіді щодо засад реалізації антикорупційної політики в 2019 році, який на засідання уряду 15 квітня внесло НАЗК, "Наші гроші"

Дослівно: "У 2019 році кожна четверта (25%) справа була закрита судом, роком раніше цей показник був ще суттєвіший – 31%.

Загалом минулого року за вчинення корупційний або пов’язаних з корупцією злочинів було засуджено 1 479 осіб (+10%), виправдано було 526 людей (+33%), щодо 702-х провадження були закриті".

Деталі: У документі відзначається, що з кожним роком у судах збільшується кількість проваджень пов’язаних з корупцією. Станом на 31 грудня 2019 року у судах вже перебувало 9 054 проваджень.

 

Водночас обсяги розгляду справ в судах в 2019 році майже ідентичні показникам 2018 року.

У 2018-2019 роках суди ухвалювали рішення у трохи більше ніж половині кримінальних проваджень – 53% та 57% відповідно. Серед причин таких показників НАЗК називає і можливо низьку якість досудового розслідування та "незацікавленість" судів у розгляді саме корупційних проваджень.

Щодо адміністративних "корупційних" правопорушень, то минулого року в суди надійшло 11 970 справ, цей показник за рік виріс на 14%.

Більшість цих справ – порушення вимог фінансового контролю.  Частка осіб, щодо яких було застосоване адміністративне стягнення, склала лише 45%. Суд позбав права обіймати посади тільки 15 притягнутих до відповідальності осіб, що склало 0,3%.

Теми: судкорупціяНАЗК
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