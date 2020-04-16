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В прошлом году суды закрыли 25% коррупционных дел

Четверг, 16 апреля 2020, 10:36
В прошлом году суды закрыли 25% коррупционных дел

В 2019 году в суды поступило 3949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений, почти 25% из этих производств суды закрыли.

Источник: проект доклада о принципах реализации антикоррупционной политики в 2019 году, который на заседание правительства 15 апреля внесло НАПК, "Наші гроші"

Дословно: "В 2019 году каждое четвертое (25%) дело было закрыто судом, годом ранее этот показатель был еще существеннее - 31%.

Всего в прошлом году за совершение коррупционного или связанных с коррупцией преступления было осуждено 1479 человек (+10%), оправдано было 526 человек (+33%), относительно 702-х производства были закрыты".

Детали: В документе отмечается, что с каждым годом в судах увеличивается количество производств связанных с коррупцией. По состоянию на 31 декабря 2019 года в судах уже находилось 9054 производств.

 

В то же время объемы рассмотрения дел в судах в 2019 году почти идентичны показателям 2018 года.

В 2018-2019 годах суды принимали решения в чуть более чем половине уголовных производств - 53% и 57% соответственно. Среди причин таких показателей НАПК называет и возможно низкое качество досудебного расследования и "незаинтересованность" судов в рассмотрении именно коррупционных производств.

Относительно административных "коррупционных" правонарушений, то в прошлом году в суды поступило 11 970 дел, этот показатель за год вырос на 14%.

Большинство этих дел - нарушение требований финансового контроля. Доля лиц, в отношении которых было применено административное взыскание, составила лишь 45%. Суд лишил права занимать должности только 15 привлеченных к ответственности лиц, что составило 0,3%.

Темы: судкоррупцияНАПК
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