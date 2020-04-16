На кордоні завернули 70 порушників самоізоляції

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Четвер, 16 квітня 2020, 11:43

Співробітники Держприкордонслужби з початку обмежувальних заходів зупинили на кордоні 70 порушників карантину – люди намагались виїхати з країни, попри те, що мали перебувати на самоізоляції.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "Чотирьох із них під час заходів прикордонного контролю виявили 15 квітня.  Так, в пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на Чернігівщині, прикордонники виявили двох громадян України. Вони порушили карантин та планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції".

Деталі: Ще двох таких подорожуючих-порушників виявили у пунктах пропуску "Краківець" та "Порубне". Чоловіки прямували до Польщі та Румунії. Один із них не добув дві доби, інший – вісім до встановленого терміну самоізоляції.

Поліцейські склали на порушників протоколи за ст.44-3 КУпАП.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень).

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Українська правда
Теми: Прикордонна служба карантин коронавірус штрафи


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