На границе завернули 70 нарушителей самоизоляции

Сотрудники Госпогранслужбы с начала ограничительных мер остановили на границе 70 нарушителей карантина – люди пытались выехать из страны, несмотря на то, что должны были находиться на самоизоляции.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "Четырех из них во время мероприятий пограничного контроля обнаружили 15 апреля. Так, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции".

Детали: Еще двух таких путешественников-нарушителей обнаружили в пунктах пропуска "Краковец" и "Порубное". Мужчины направлялись в Польшу и Румынию. Один из них не добыл двое суток, другой – восемь до установленного срока самоизоляции.

Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст.44-3 КоАП.

Эта статья влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен).

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