Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчі ночі будуть холодними, вдень до +22°

Четвер, 16 квітня 2020, 11:58
Найближчі ночі будуть холодними, вдень до +22°

Найближча ніч ще буде холодною, вдень вітер послабшає, повітря прогріється, опадів не очікується - таку погоду в Україні буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 22°; в північній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

У Києві 17 квітня - без опадів; температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

На суботу синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише вночі в південних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту, в північних, Волинській, Рівненській областях та в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, на півдні та Закарпатті до 16°.

У Києві 18 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0-2°, вдень температура 10-12° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
12:09
Путін заявив, що війна закінчилася, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Усі новини...
Реклама: