Найближчі ночі будуть холодними, вдень до +22°

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Четвер, 16 квітня 2020, 11:58

Найближча ніч ще буде холодною, вдень вітер послабшає, повітря прогріється, опадів не очікується - таку погоду в Україні буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 22°; в північній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

У Києві 17 квітня - без опадів; температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

На суботу синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише вночі в південних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту, в північних, Волинській, Рівненській областях та в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, на півдні та Закарпатті до 16°.

У Києві 18 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0-2°, вдень температура 10-12° тепла.

Теми: погода


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