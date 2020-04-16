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Ближайшие ночи будут холодными, днем до +22°

Четверг, 16 апреля 2020, 11:58
Ближайшие ночи будут холодными, днем до +22°

Ближайшая ночь еще будет холодной, днем ветер ослабеет, воздух прогреется, осадков не ожидается – такую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

В Киеве 17 апреля - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

На субботу синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на юге и Закарпатье до 16°.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0-2°, днем температура 10-12° тепла.

Темы: погода
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