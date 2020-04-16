Зеленський прилетів на Закарпаття: подивиться на військові навчання

2357 переглядів
Четвер, 16 квітня 2020, 12:10

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області, де подивиться на військові навчання десантно-штурмової бригади.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Деталі: Також президент ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Українська правда
Теми: Зеленський Закарпаття


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Паліїв рослинності будуть жорстко штрафувати: Зеленський підписав закон 15 квітня 2020, 19:10
Тимошенко принесла на Банкову лист Зеленському 15 квітня 2020, 16:01
Лікарням обіцяють вітчизняні апарати штучної вентиляції легень у найближчі тижні 15 квітня 2020, 13:50
Усі новини
Головні новини
У столиці на карантин можуть закрити монастир УПЦ МП
16 квітня. No time to die: У Великій Британії 100 тисяч хворих, в Південній Африці грабують магазини, Україну порівнюють з Іспанією
9 із 19-ти: перший етап обміну відбувся на Донеччині
В Україні за добу 397 нових випадків COVID-19, 8 померли і рекордна кількість одужала
Усі новини
артефакти

Королева Єлизавета ІІ на світових обкладинках

Фотопроект

Як виглядають ті, хто намагаються перегнати коронавірус