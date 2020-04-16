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Зеленський прилетів на Закарпаття: подивиться на військові навчання

Четвер, 16 квітня 2020, 12:10
Зеленський прилетів на Закарпаття: подивиться на військові навчання

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області, де подивиться на військові навчання десантно-штурмової бригади.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Деталі: Також президент ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗакарпаття
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