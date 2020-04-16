Зеленский прилетел на Закарпатье: посмотрит на военные учения

1728 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 12:10

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область, где посмотрит на военные учения десантно-штурмовой бригады.

Источник: Офис президента

Дословно: "Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

Детали: Также президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Украинская правда
Темы: Зеленский Закарпатье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поджигателей растительности будут жестко штрафовать: Зеленский подписал закон 15 апреля 2020, 19:10
Тимошенко принесла на Банковую письмо Зеленскому 15 апреля 2020, 16:01
Больницам обещают отечественные аппараты искусственной вентиляции легких в ближайшие недели 15 апреля 2020, 13:50
Все новости
Главные новости
В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП
16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией
9 из 19-ти: первый этап обмена состоялся в Донецкой области
В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели
Все новости
Кино

7 детективных сериалов, которые заберут все ваше свободное время и внимание

интервью

Как писатель Сергей Жадан с дочкой карантинят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів