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Зеленский прилетел на Закарпатье: посмотрит на военные учения

Четверг, 16 апреля 2020, 12:10
Зеленский прилетел на Закарпатье: посмотрит на военные учения

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область, где посмотрит на военные учения десантно-штурмовой бригады.

Источник: Офис президента

Дословно: "Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

Детали: Также президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЗакарпатье
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