Зеленский прилетел на Закарпатье: посмотрит на военные учения
Четверг, 16 апреля 2020, 12:10
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область, где посмотрит на военные учения десантно-штурмовой бригады.
Источник: Офис президента
Дословно: "Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады".
Детали: Также президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Украинская правда