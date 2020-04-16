Зеленский прилетел на Закарпатье: посмотрит на военные учения

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область, где посмотрит на военные учения десантно-штурмовой бригады.

Источник: Офис президента

Дословно: "Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

Детали: Также президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.