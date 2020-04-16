Польща планує дозволити прогулянки у парках з понеділка

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Четвер, 16 квітня 2020, 12:15

Польща, у якій розвиток епідемії подібний до українського, планує з понеділка зняти заборону на прогулянки у парках.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі RMF24 розповів міністр державних активів Яцек Сасін.

За його словами, з понеділка Польща, скоріше за все, дозволить прогулянки у парках, лісах та інших зелених зонах, з дотриманням соціальної дистанції.

"Фінального рішення ще немає, його мають ухвалити та оголосити сьогодні.

У першу чергу, очікується відкриття зон рекреації. Інші обмеження задля безпеки залишаться – як дотримання дистанції, прикриття рота й носа, заборона масових зібрань", - зазначив він.

Також уряд перегляне обмеження щодо максимальної кількості людей у магазинах.

"Тепер обмеження залежатимуть від площі магазинів, а не кількості кас. Можливо, таке ж рішення запропонують для церков", - зазначив Сасін.  

Водночас, про відкриття шкіл поки що мова не йде.

Слід зазначити, що Польща і Україна практично одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу на початку березня, і відповідь країн на епідемію часто порівнюють.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, що країна очікує піку епідемії у травні-червні.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський декілька днів тому розповів, що Польща розпочне поступовий вихід з карантину з 19 квітня. Cаме для цього країна з 16 квітня впроваджує "масковий режим".

Теми: Польща коронавірус карантин


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