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Польша планирует разрешить прогулки в парках с понедельника

Четверг, 16 апреля 2020, 12:15

Польша, в которой развитие эпидемии схоже с Украиной, планирует с понедельника снять запрет на прогулки в парках.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии RMF24 рассказал министр государственных активов Яцек Сасин.

По его словам, с понедельника Польша, скорее всего, позволит прогулки в парках, лесах и других зеленых зонах, с соблюдением социальной дистанции.

"Финального решения еще нет, его должны принять и объявить сегодня.

В первую очередь, ожидается открытие зон рекреации. Другие ограничения для безопасности останутся - такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний ", - отметил он.

Также правительство пересмотрит ограничения максимального количества людей в магазинах.

"Теперь ограничения будут зависеть от площади магазинов, а не количества касс. Возможно, такое же решение предложат для церквей", - отметил Сасин.

В то же время, об открытии школ пока речь не идет.

Следует отметить, что Польша и Украина практически одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что страна ожидает пика эпидемии в мае-июне.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский несколько дней назад рассказал, что Польша начнет постепенный выход из карантина с 19 апреля. Именно для этого страна с 16 апреля внедряет "масочный режим".

Темы: Польшакоронавирускарантин
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