Сотні маріупольців попри карантин штурмували новий магазин, який обіцяв знижки

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Четвер, 16 квітня 2020, 12:26
0629

Кілька сотень маріупольців штурмували новий магазин "Грація" у Маріуполі. Просити городян розійтися і не порушувати карантин приїхали патрульні.

Джерело:  0629

Деталі: Близько 200 осіб намагалися одночасно зайти в супермаркет. Багато хто в захисних масках, але дистанції ніхто не дотримувався - всі стояли дуже близько один до одного.

 
 

Патрульні через гучномовець закликали людей дотримуватися безпечної дистанції, але їх ніхто не слухав.

 

Деякі маріупольці стверджують, що прийшли не за продуктами, а на свято, тому що просто "втомилися від карантину".

Особливо агресивним городянам патрульні погрожували штрафом.

Охоронці на вході не пускали журналістів і після довгих умовлянь пропустили тільки одного поліцейського.

 

Напередодні адміністрація супермаркету розклеїла по місту оголошення, в яких анонсувала великі знижки та розіграш цінних призів.

 

Ті, кому вдалося прорватися в магазин, відзначають, що анонсовані 30% знижки - це обман.

До супермаркету приїхали 5 автомобілів патрульної поліції. Правоохоронці збирають пояснення у присутніх.

О 12:00 магазин закрили на вимогу правоохоронців.

Теми: карантин Маріуполь поліція


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