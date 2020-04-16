Сотни мариупольцев несмотря на карантин штурмовали новый магазин, который обещал скидки

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Четверг, 16 апреля 2020, 12:26
0629

Несколько сотен мариупольцев штурмовали новый магазин "Грация" в Мариуполе. Просить горожан разойтись и не нарушать карантин приехали патрульные.

Источник: 0629

Детали: Около 200 человек пытались одновременно зайти в супермаркет. Многие в защитных масках, но дистанции не соблюдали - все стояли очень близко друг к другу.

 
 

Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

 

Некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

Особенно агрессивным горожанам патрульные угрожали штрафом.

Охранники на входе не пускали журналистов и после долгих уговоров пропустили только одного полицейского.

 

Накануне администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

 

Те, кому удалось прорваться в магазин, отмечают, что анонсированные 30% скидки - это обман.

К супермаркету приехали 5 автомобилей патрульной полиции. Правоохранители собирают объяснения у присутствующих.

В 12:00 магазин закрыли по требованию правоохранителей.

Темы: карантин Мариуполь полиция


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