У Чехії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу вперше з 23 березня

У лікарнях Чехії протягом минулої доби не зафіксували жодної смерті, пов’язаної з коронавірусом. Це сталося вперше з 23 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування. Загальна кількість проведених тестів у країні - 146 004.

Протягом середи інфекція була підтверджена у 160 осіб, що є низькою кількістю навіть порівняно з періодом до Великодніх свят. У попередні два дні це число було навіть менше 100.

З початку пандемії померли 166 людей, тоді як 831 вже одужали. Захворювання було виявлено загалом у 6303 осіб.

Найбільше заражених - у Празі (1493 осіб), Центральній Чехії (771) та Моравсько-Сілезькому регіоні (738).

Напередодні уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.

Карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

Раніше чехам було дозволено виїжджати за кордон з "обґрунтованих" причин, таких як ділові поїздки або відвідування сім'ї, за умови, що після повернення вони проходять 14-денний карантин.

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