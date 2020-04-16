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В Чехии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса впервые с 23 марта

Четверг, 16 апреля 2020, 12:43

В больницах Чехии за прошедшие сутки не зафиксировали ни одной смерти, связанной с коронавирусом. Это произошло впервые с 23 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

За сутки было проведено 8332 теста - это самый большой показатель с начала тестирования. Общее количество проведенных тестов в стране - 146 004.

В течение среды инфекция была подтверждена у 160 человек, что является самым низким количеством даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников. В предыдущие два дня это число было даже меньше 100.

С начала пандемии умерли 166 человек, тогда как 831 уже выздоровели. Заболевание было обнаружено всего у 6303 человек.

Больше всего зараженных - в Праге (1493 человек), Центральной Чехии (771) и Моравско-Силезском регионе (738).

Накануне правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.

Ранее чехам было разрешено выезжать за границу по "обоснованным" причинам, таким как деловые поездки или посещения семьи, при условии, что по возвращении они проходят 14-дневный карантин.

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Темы: Чехиякоронавирус
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