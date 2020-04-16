Київ накрила пилова буря
У Києві спостерігається пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с.
Джерело: Управління екології та природних ресурсів КМДА
Дослівно: "Інформуємо, що сьогодні, 16 квітня, за даними Укргідрометцентру, по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с.
Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька".
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