Київ накрила пилова буря

У Києві спостерігається пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с.

Джерело: Управління екології та природних ресурсів КМДА

Дослівно: "Інформуємо, що сьогодні, 16 квітня, за даними Укргідрометцентру, по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька".

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