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Київ накрила пилова буря

Четвер, 16 квітня 2020, 16:10
Київ накрила пилова буря

У Києві спостерігається пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с.

Джерело: Управління екології та природних ресурсів КМДА

Дослівно: "Інформуємо, що сьогодні, 16 квітня, за даними Укргідрометцентру, по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька".

Пригадуєте початок фільму «Інтерстеллар», де людство страждало від піщаних бурь? Над лівим берегом Києва зараз щось схоже. Фото з оглядового майданчика коло Маріїнського парку

Опубліковано Яремою Духом Четвер, 16 квітня 2020 р.

Деталі: В управлінні пояснюють, дане погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер.

Хто там ще не бачить зміни клімату? Апологетам теплої безсніжної зими присвячується. На вулиці її наслідок. Нема снігу...

Опубліковано Євгеном Будерацьким Четвер, 16 квітня 2020 р.

В КМДА закликали залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише в крайній необхідності, обов’язково в масці.

FB стрічка наповнюється фото краєвидів з вікон. Район Львівської площі виглядає десь так. Біла густота потроху затягує все навколо. Зачинила всі вікна.

Опубліковано Emine Dzheppar Четвер, 16 квітня 2020 р.

У ДСНС попередили, пориви вітру 17 - 22 м/с  відповідають І рівню небезпечності.

Київ накрило пилюкою, респіратор в тему

Опубліковано Дмитром Ларіним Четвер, 16 квітня 2020 р.

Ось наслідки негоди, яка вже кілька годин не залишає регіон: повалені дерева, відсутність світла, піщана буря, аварії...

Опубліковано Бучанська міська рада. Офіційна сторінка Четвер, 16 квітня 2020 р.

В Києві  через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. Конструкції мосту не пошкоджені, постраждалих немає.

Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу....

Опубліковано Mykola Povoroznyk Четвер, 16 квітня 2020 р.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київстихіяпогода
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