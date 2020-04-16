Киев накрыла пылевая буря
В Киеве наблюдается пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с.
Источник: Управление экологии и природных ресурсов КГГА
Дословно: "Информируем, что сегодня, 16 апреля, по данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.
Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая".
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