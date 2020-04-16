Киев накрыла пылевая буря

В Киеве наблюдается пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с.

Источник: Управление экологии и природных ресурсов КГГА

Дословно: "Информируем, что сегодня, 16 апреля, по данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая".

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Детали: В управлении объясняют, данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

В КГГА призвали оставаться дома, не подходить к деревьям и не оставлять у них транспортные средства, выходить на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске.

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В ДСНС предупредили порывы ветра 17 - 22 м/с соответствуют I уровню опасности.

Ось наслідки негоди, яка вже кілька годин не залишає регіон: повалені дерева, відсутність світла, піщана буря, аварії... Опубліковано Бучанська міська рада. Офіційна сторінка Четвер, 16 квітня 2020 р.

В Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет.