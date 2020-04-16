Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням

6886 переглядів
Четвер, 16 квітня 2020, 16:18

Голова Національної поліції Ігор Клименко наголошує, що всі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання.

Джерело: Нацполіція

Пряма мова: "Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання".

Деталі: Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події.

Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Що передувало: Кілька сотень маріупольців штурмували новий супермаркет. Деякі маріупольці заявили, що прийшли не за продуктами, а на свято, тому що просто "втомилися від карантину".

Українська правда
Теми: карантин Маріуполь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова "Укрпошти" відправить у відпустку працівників, які підуть до церкви на свята 16 квітня 2020, 15:05
На карантині різко впала кількість хворих на ГРВІ та грип 16 квітня 2020, 15:03
Співвласник "Планета Кіно": залишків на рахунках вистачить на 6 тижнів 16 квітня 2020, 14:53
Усі новини
Головні новини
Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням
В українській армії – друга смерть від коронавірусу
Рада внесла до регламенту зміни проти "поправкового спаму", кажуть, тимчасові
Обмін завершився: З окупованих територій звільнено 20 заручників
Усі новини
Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд

інтерв'ю

Як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять