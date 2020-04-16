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Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням

Четвер, 16 квітня 2020, 16:18
Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням

Голова Національної поліції Ігор Клименко наголошує, що всі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання.

Джерело: Нацполіція

Пряма мова: "Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання".

Деталі: Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події.

Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Що передувало: Кілька сотень маріупольців штурмували новий супермаркет. Деякі маріупольці заявили, що прийшли не за продуктами, а на свято, тому що просто "втомилися від карантину".

Українська правда

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Теми: карантинМаріуполь
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