Коронавірус підхопили солдати Нацгвардії із львівської військової частини

Серед інфікованих у Львівській області є кілька нацгвардійців із львівської військової частини.

Джерело: виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько в коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Є випадки захворювання у військовій частині, але вони контрольовані. Тобто, особи, які контактували – ізольовані. Військова частина перебуває під спостереженням військових медиків і наших.

Сьогодні будь-хто може захворіти. Усі питання режимності об’єктів дотримані, і контактні особи встановлені і перебувають на самоізоляції".

Деталі: Скільки саме нацгвардійців із підтвердженим діагнозом, посадовець не уточнив. Невідомо також, чи військова частина, в якій захворіли нацгвардійці, закрита на карантин.

Загалом у Львівській області створено вісім місць для обсервації на 2 тисячі осіб. На сьогодні в селищі Немирів, за інформацією Львівської обласної адміністрації, перебувають семеро осіб, які повернулися з-за кордону.

УГКЦ віддала Патріарший дім у Львові для потреб медиків. Зараз там на обсервації перебуває 11 медпрацівників 8-ї міської лікарні.

Станом на 16 квітня у Львівській області восьмеро людей померли від коронавірусу, у 166 людей підтверджено COVID-19.