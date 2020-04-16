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Коронавирус подхватили солдаты Нацгвардии с львовской военной части

Четверг, 16 апреля 2020, 17:52
Коронавирус подхватили солдаты Нацгвардии с львовской военной части

Среди инфицированных во Львовской области есть несколько нацгвардейцев из львовской военной части.

Источник: исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Есть случаи заболевания в воинской части, но они контролируемы. То есть, лица, контактировавшие - изолированные. Воинская часть находится под наблюдением военных медиков и наших.

Сегодня любой может заболеть. Все вопросы режимности объектов соблюдены, и контактные лица установлены и находятся на самоизоляции".

Детали: Сколько именно нацгвардийцев с подтвержденным диагнозом, чиновник не уточнил. Неизвестно также закрыта ли на карантин военная часть, в которой заболели нацгвардейцы.

Всего в Львовской области создано восемь мест для обсервации в 2000 человек. На сегодняшний день в поселке Немиров, по информации Львовской областной администрации, находятся семь человек, вернувшихся из-за границы.

УГКЦ отдала Патриарший дом во Львове для нужд медиков. Сейчас там в обсервации находится 11 медработников 8-й городской больницы.

По состоянию на 16 апреля во Львовской области восемь человек умерли от коронавируса, у 166 человек подтвержден COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЛьвовНацгвардия
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