Небезпечний Великдень: поліція розповіла, як реагуватиме на натовпи біля храмів

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Четвер, 16 квітня 2020, 18:58

У разі скупчення людей біля храмів на Великдень поліція діятиме в декілька етапів.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Згідно з повідомленням, перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи.

Зазначається, що МВС і Нацполіція досягли домовленостей із священними різних конфесій, як проводити пасхальні служби під час карантину.

Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. Всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це малий приход – по одній людині, якщо великий – по дві людини.

Пряма мова радника міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта: "Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів".

Українська правда
Теми: святкування карантин церква коронавірус


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