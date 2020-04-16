Опасная Пасха: полиция рассказала, как будет реагировать на толпы возле храмов

В случае скопления людей возле храмов на Пасху полиция будет действовать в несколько этапов.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Детали: Согласно сообщению, первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы.

Отмечается, что МВД и Нацполиция достигли договоренностей со священниками различных конфессий, как проводить пасхальные службы во время карантина.

Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. Все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека.

Прямая речь советника министра внутренних дел Юрия Тандита: "Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов".