Станом на 16 квітня від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу у зв’язку з вірусом померли 525 хворих - це трохи менше, ніж було вчора (578) і позавчора (602). Загальна кількість загиблих від початку пандемії склала 22 170 осіб.

Після кількаденного зниження нових заражень минулої доби стався "стрибок" нових інфекцій: 3 786 осіб заразилися. Для порівняння: вчора нових інфікованих було 2 667. Зараз в Італії 106 607 активних випадків коронавірусу.

Позитивом є продовження зменшення кількості госпіталізованих в реанімацію за останні 24 години. Якщо вчора "важких" хворих було 3 079, то нині їх - 2936. Загалом 26 893 пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Кількість осіб, які вилікувались за останню добу, чи не найвища за весь час епідемії: 2072. Понад 40 тисяч людей в Італії одужали від початку спалаху.

Кількість офіційно підтверджених випадків вірусу зросла до 168 941, із ними Італія на третьому місці у світі після США та Іспанії.

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