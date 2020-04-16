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От коронавируса в Италии умерли более 22 тысяч человек

Четверг, 16 апреля 2020, 19:21

По состоянию на 16 апреля от коронавируса в Италии умерли более 22 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За минувшие сутки в связи с вирусом умерли 525 больных - это чуть меньше, чем было вчера (578) и позавчера (602). Общее количество погибших от начала пандемии составило 22 170 человек.

После многодневного снижения новых заражений за прошедшие сутки произошел "скачок" новых инфекций: 3786 человек заразились. Для сравнения: вчера новых инфицированных было 2 667. Сейчас в Италии 106 607 активных случаев коронавируса.

Позитивом является продолжение уменьшения количества госпитализированных в реанимацию за последние 24 часа. Если вчера "тяжелых" больных было 3079, то сейчас их - 2936. В общем 26893 пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии.

Количество людей, котрые вылечились за последние сутки, чуть ли не самое высокое за все время эпидемии: 2072. Более 40 000 людей в Италии выздоровели от начала вспышки.

Количество официально подтвержденных случаев вируса возросло до 168 941, с ними Италия на третьем месте в мире после США и Испании.

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019жертвы
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