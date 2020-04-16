Вантажівка із боєприпасами вибухнула на Херсонщині

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Мелітополя розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення бойових припасів під час пожежі військового автомобіля.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, 16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області, під час руху військової техніки, загорівся військовий автомобіль марки "КрАЗ".

У кузові військового автомобіля знаходились боєприпаси, які здетонували та вибухнули.

Ніхто з військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.