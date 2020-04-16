Грузовик с боеприпасами взорвался на Херсонщине

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Мелитополя начали досудебное расследование по факту уничтожения боеприпасов во время пожара военного автомобиля.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, 16 апреля 2020 около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники, загорелся военный автомобиль марки "КрАЗ".

В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и взорвались.

Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал.