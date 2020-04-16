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Психічно хворий з коронавірусом утік з лікарні у Харкові

Четвер, 16 квітня 2020, 20:01
Психічно хворий з коронавірусом утік з лікарні у Харкові

Душевнохворий пацієнт, який заразився Covid-19, утік з лікарні у Харкові.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: 16 квітня до поліції звернулась завідуюча відділенням обласної інфекційної лікарні з повідомленням, що з лікарні втік 34-річний чоловік, який має підтверджений діагноз COVID-19.

Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією.

Працівники поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв'язалися з його матір'ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома.

 

Українська правда
Теми: ХарківкоронавірусCovid-2019надзвичайна подія
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