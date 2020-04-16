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Психически больной с коронавирусом сбежал из больницы в Харькове

Четверг, 16 апреля 2020, 20:01
Психически больной с коронавирусом сбежал из больницы в Харькове

Душевнобольной пациент, заразившийся Covid-19, сбежал из больницы в Харькове.

Источник: сайт областной полиции

Детали: 16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.

Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Работники полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

 

Украинская правда

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Темы: ХарьковкоронавирусCovid-2019чрезвычайное происшествие
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