Якою буде погода на Великдень: синоптики показали свій прогноз

18-19 квітня в Україні мінлива хмарність, переважно без опадів, температура вночі 1-6° тепла, подекуди заморозки, вдень 8-16° тепла.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У п’ятницю, 17 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 22°; у північній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла.

18-19 квітня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вночі 18 квітня у південних областях, вдень 19 квітня на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 18 квітня у північних, Волинській, Рівненській, 19 квітня в Чернігівській, Сумській областях на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, 18 квітня на півдні та Закарпатті до 16°.

20 квітня в Україні вночі без опадів, вдень невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом; 21 квітня у західних та більшості північних областей без опадів, на решті території невеликий дощ. Температура вночі у південній частині 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-14° тепла.

У столичному регіоні 17 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°, по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла.

18-19 квітня у столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, 18 квітня і в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла.

20-21 квітня у Києві без опадів, лише вдень 20 квітня невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла.