Какой будет погода на Пасху: синоптики показали свой прогноз

18-19 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, температура ночью 1-6° тепла, местами заморозки, днем ​​8-16° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В пятницу, 17 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, в юго-восточной части порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 ° тепла, днем ​​14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 22 °; в северной части ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем ​​9-14 ° тепла.

18-19 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, только ночью 18 апреля во южных областях, днем ​​19 апреля на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 18 апреля в северных, Волынской, Ровенской, 19 апреля в Черниговской, Сумской областях на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °; днем 8-13 ° тепла, 18 апреля на юге и Закарпатье до 16 °.

20 апреля в Украине ночью без осадков, днем ​​небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом; 21 апреля в западных и большинстве северных областей без осадков, на остальной территории небольшой дождь. Температура ночью в южной части 3-8 ° тепла, на остальной территории 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °; днем в Украине 8-14 ° тепла.

В столичном регионе 17 апреля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура в Киеве ночью 4-6 ° тепла, днем ​​12-14 °, по области ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °; днем 9-14 ° тепла.

18-19 апреля в столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы, 18 апреля и в воздухе заморозки 0-5 °; днем 8-13 ° тепла.

20-21 апреля в Киеве без осадков, лишь днем ​​20 апреля небольшой дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °; днем 8-13 ° тепла.