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Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень

Четвер, 16 квітня 2020, 20:58

Грецька влада вирішила подвоїти розмір штрафів і збільшити кількість перевірок дотримання громадянами карантину у великодні вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Великдень є найбільшою подією в православному календарі і традиційним часом зібрань греків у церквах з подальшими родинними святкуваннями у заміських будинках. Всі ці дії тепер заборонені.

З вечора суботи і до півночі понеділка штрафи становитимуть 300 євро  в порівнянні з нинішніми 150. 

У четвер Греція повідомила тільки про 15 нових коронавірусних інфекцій і 3 нові смертельні випадки, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання зросла до 2207. 105 людей померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціякарантинкоронавірус
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