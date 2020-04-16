Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень

Грецька влада вирішила подвоїти розмір штрафів і збільшити кількість перевірок дотримання громадянами карантину у великодні вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Великдень є найбільшою подією в православному календарі і традиційним часом зібрань греків у церквах з подальшими родинними святкуваннями у заміських будинках. Всі ці дії тепер заборонені.

З вечора суботи і до півночі понеділка штрафи становитимуть 300 євро в порівнянні з нинішніми 150.

У четвер Греція повідомила тільки про 15 нових коронавірусних інфекцій і 3 нові смертельні випадки, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання зросла до 2207. 105 людей померли.