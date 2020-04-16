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Греция удваивает штрафы за нарушение карантина на Пасху

Четверг, 16 апреля 2020, 20:58

Греческие власти решили удвоить размер штрафов и увеличить количество проверок соблюдения гражданами карантина в пасхальные выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Пасха является крупнейшим событием в православном календаре и традиционным временем собраний греков в церквях с последующими родственными празднованиями в загородных домах. Все эти действия теперь запрещены.

С вечера субботы и до полуночи понедельника штрафы составят 300 евро по сравнению с нынешними 150.

В четверг Греция сообщила только о 15 новых инфекциях коронавируса и 3 новых смертельных случаях, в результате чего общее количество случаев заболевания возросло до 2207. 105 человек умерли.

Темы: Грециякарантинкоронавирус
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