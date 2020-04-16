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Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Четвер, 16 квітня 2020, 22:18
Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

З 20 квітня Польща почне поступово знімати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Про це у четвер оголосив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"З 20 квітня ми починаємо поступово знімати певні обмеження. Ми переходимо до контрнаступу. Я переконаний, що у нас є правильні інструменти для цього сьогодні", - сказав він.

"Ми хочемо запропонувати правило трьох: ізоляція, ідентифікація і інформатизація", - оголосив прем'єр-міністр. 

"Перша зміна - це відкриття лісів і парків, виключаючи дитячі майданчики", - сказав Моравецький. 

"Друга - це пом'якшені правила торгівлі. У магазинах площею до 100 квадратних метрів можуть розміститися чотири людини на один касовий апарат; понад 100 квадратних метрів - одна людина на 15 квадратних метрів площі", - додав прем'єр-міністр.

Окрім того, у церквах і культових будівлях зможе перебувати одна людина на 15 квадратних метрах.

У той же час польські громадяни як і раніше зобов'язані носити маски в громадських місцях і дотримуватися дистанції між собою. Прем'єр також сказав, що кожен, хто може, повинен працювати віддалено.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський заявив, що правила носіння масок і соціального дистанціювання можуть застосовуватися навіть протягом року або двох чи до тих пір, поки не буде винайдена вакцина.

За словами прем’єра, якщо кількість випадків не буде зменшуватися, потрібно буде трохи довше почекати на наступні етапи послаблення обмежень. Інші етапи включають поступове відкриття інших магазинів, громадських установ і ресторанів, але поки конкретних дат в уряді не називають.

Слід зазначити, що Україна і Польща майже одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу на початку березня, і відповідь країн на епідемію часто порівнюють.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакарантинкоронавірус
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