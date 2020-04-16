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Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина

Четверг, 16 апреля 2020, 22:18
Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина

С 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в четверг объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"С 20 апреля мы начинаем постепенно снимать определенные ограничения. Мы переходим к контрнаступлению. Я убежден, что у нас есть правильные инструменты для этого сегодня", - сказал он.

Моравецкий представил правительственный план постепенного ослабления карантина под названием "Новая нормальность".

"Первая смена - это открытие лесов и парков, исключая детские площадки", - сказал Моравецкий.

"Вторая - это смягченные правила торговли. В магазинах площадью до 100 квадратных метров могут разместиться четыре человека на один кассовый аппарат, больше 100 квадратных метров - один человек на 15 квадратных метрах площади", - добавил премьер-министр.

Кроме того, в церквях и культовых зданиях сможет находиться один человек на 15 квадратных метрах.

В то же время польские граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и ​​соблюдать дистанцию ​​между собой. Премьер также сказал, что каждый, кто может, должен работать удаленно.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что правила ношения масок и социального дистанцирования могут применяться даже в течение года или двух или до тех пор, пока не будет изобретена вакцина.

По словам премьера, если количество случаев не будет уменьшаться, нужно будет немного дольше подождать на следующие этапы ослабление ограничений. Другие этапы включают постепенное открытие других магазинов, общественных учреждений и ресторанов, но пока конкретных дат в правительстве не называют.

Следует отметить, что Украина и Польша почти одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакарантинкоронавирус
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