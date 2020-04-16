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Головний рятувальник дав прогноз щодо пилової бурі на п’ятницю

Четвер, 16 квітня 2020, 23:52
Головний рятувальник дав прогноз щодо пилової бурі на п’ятницю

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевняє, що у п’ятницю, 17 квітня, вітер зміниться і хмара пилу над Київщиною почне розсіюватися.

Джерело: його коментар на Youtube

Пряма мова: "Завтра ситуація почне покращуватися, але можуть зберігатися залишкові явища від сьогоднішньої пилової бурі".

Деталі: За його словами, 16 квітня у другій половині дня у Києві і області спостерігалося досить незвичне явище – пилова буря. Причиною утворення такого явища стало посилення швидкості західного вітру до 15-20 м/с. Він піднімав верхні шари ґрунту і пересував їх у повітрі.

Чечоткін наголосив, що це явище не має жодного відношення до переміщення повітряної маси з боку Чорнобиля. Ніякої хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київнадзвичайна подіяДСНСпогода
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