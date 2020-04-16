Главный спасатель дал прогноз по пылевой буре на пятницу

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин уверяет, что в пятницу, 17 апреля, ветер изменится и облако пыли над Киевской областью начнет рассеиваться.

Источник: его комментарий на Youtube

Прямая речь: "Завтра ситуация начнет улучшаться, но могут сохраняться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури".

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Детали: По его словам, 16 апреля во второй половине дня в Киеве и области наблюдалось довольно необычное явление - пылевая буря. Причиной образования такого явления стало усиление скорости западного ветра до 15-20 м/с. Он поднимал верхние слои почвы и передвигал их в воздухе.

Чечеткин отметил, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет.