Главный спасатель дал прогноз по пылевой буре на пятницу

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Четверг, 16 апреля 2020, 23:52

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин уверяет, что в пятницу, 17 апреля, ветер изменится и облако пыли над Киевской областью начнет рассеиваться.

Источник: его комментарий на Youtube

Прямая речь: "Завтра ситуация начнет улучшаться, но могут сохраняться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури".

Детали: По его словам, 16 апреля во второй половине дня в Киеве и области наблюдалось довольно необычное явление - пылевая буря. Причиной образования такого явления стало усиление скорости западного ветра до 15-20 м/с. Он поднимал верхние слои почвы и передвигал их в воздухе.

Чечеткин отметил, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киев чрезвычайное происшествие ГСЧС погода


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