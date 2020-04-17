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Португалія продовжила карантин ще на 15 днів

П'ятниця, 17 квітня 2020, 01:16
Португалія продовжила карантин ще на 15 днів

Влада Португалії продовжила загальнонаціональний карантин.

Джерело: Reuters

Деталі: Португалія продовжила загальнонаціональний карантин ще на 15 днів - до 2 травня.

Прем'єр-міністр Антоніу Кошта повідомив, що уряд Португалії також затвердив плани щодо забезпечення населення захисними масками і санітайзерами в найближчі два тижні.

Нагадаємо: 

  • В Мексиці станом на 17 квітня зафіксовано 18 841 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 629 випадків - летальні. 493 особи одужали.

Теми: Португаліякарантинкоронавірус
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