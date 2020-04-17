Португалія продовжили карантин ще на 15 днів
Влада Португалії продовжила загальнонаціональний карантин.
Джерело: Reuters
Деталі: Португалія продовжила загальнонаціональний карантин ще на 15 днів - до 2 травня.
Прем'єр-міністр Антоніу Кошта повідомив, що уряд Португалії також затвердив плани щодо забезпечення населення захисними масками і санітайзерами в найближчі два тижні.
Нагадаємо:
- В Мексиці станом на 17 квітня зафіксовано 18 841 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 629 випадків - летальні. 493 особи одужали.