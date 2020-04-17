Власти Португалии продолжила общенациональный карантин.

Источник: Reuters

Детали: Португалия продолжила общенациональный карантин еще на 15 дней - до 2 мая.

Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство Португалии также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.

Напомним: