Португалия продлила карантин еще на 15 дней
Пятница, 17 апреля 2020, 01:16
Власти Португалии продолжила общенациональный карантин.
Источник: Reuters
Детали: Португалия продолжила общенациональный карантин еще на 15 дней - до 2 мая.
Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство Португалии также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.
Напомним:
- В Мексике по состоянию на 17 апреля зафиксировано 18 841 случай коронавирусной болезни COVID-19, 629 случаев - летальные. 493 человека выздоровели.