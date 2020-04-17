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Португалия продлила карантин еще на 15 дней

Пятница, 17 апреля 2020, 01:16
Португалия продлила карантин еще на 15 дней

Власти Португалии продолжила общенациональный карантин.

Источник: Reuters

Детали: Португалия продолжила общенациональный карантин еще на 15 дней - до 2 мая.

Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство Португалии также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.

Напомним:

  • В Мексике по состоянию на 17 апреля зафиксировано 18 841 случай коронавирусной болезни COVID-19, 629 случаев - летальные. 493 человека выздоровели.

Темы: Португалиякарантинкоронавирус
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