Грузія заборонила пересування на особистому транспорті 

В Грузії з 17 квітня повністю забороняється пересування на легковому автотранспорті.

Джерело: радник прем'єр-міністра республіки Іраклій Чиковані, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада прийняла додаткові обмежувальні заходи в рамках чинного надзвичайного стану. З 12 години 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Обмеження не стосуються пересування вантажів і машин дистрибуції".

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