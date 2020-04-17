Грузія заборонила пересування на особистому транспорті 

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 02:12

В Грузії з 17 квітня повністю забороняється пересування на легковому автотранспорті.

Джерело: радник прем'єр-міністра республіки Іраклій Чиковані, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада прийняла додаткові обмежувальні заходи в рамках чинного надзвичайного стану. З 12 години 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Обмеження не стосуються пересування вантажів і машин дистрибуції".

Нагадаємо: 

  • В Грузії станом на 17 квітня зафіксовано 348 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 3 випадків - летальні.

Теми: Грузія коронавірус карантин


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