Грузия запретила передвижение на личном транспорте

В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.

Источник: советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В стране увеличиваются случаи заражения коронавируса, потому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции" .

Напомним: