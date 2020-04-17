Грузия запретила передвижение на личном транспорте

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Пятница, 17 апреля 2020, 02:12

В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.

Источник: советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В стране увеличиваются случаи заражения коронавируса, потому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции" .

Напомним:

  • В Мексике по состоянию на 17 апреля зафиксировано 348 случай коронавирусной болезни COVID-19, 3 случая - летальные.

Темы: Грузия коронавирус карантин


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