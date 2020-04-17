Трамп представив план закінчення карантину

Президент США Дональд Трамп представив план по відновленню економіки країни.

Джерело: CNN

Деталі: перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць.

Трамп зазначив, що оскільки кількість хворих на коронавірус в кожному штаті різна, губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Пряма мова: "Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання плану".

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