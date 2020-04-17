Трамп представив план закінчення карантину

Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмеження, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Джерело: CNN

Деталі: перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше десяти осіб.

Також громадянам США запропонують відмовитися від поїздок, які не є необхідними. Навчальні заклади залишаться закритими.

На другому етапі відкриються навчальні заклади та буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені необов'язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання. Відновити роботу зможуть всі

Трамп зазначив, що оскільки кількість хворих на коронавірус в кожному штаті різна, губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Пряма мова: "Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання плану".

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Нагадаємо:

Загалом у світі з 2 134 465 випадків захворювання 540 656 осіб одужало та 142 148 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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